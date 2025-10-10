Enem 2025: MEC lança aplicativo com simulados e correção automática de redações

A partir desta sexta-feira (10), candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão estudar pelo aplicativo “MEC Enem – o Simuladão do Enem”. O app disponibiliza simulados de questões por área do conhecimento, correção automática de redação, materiais de apoio (vídeos e apostilas) e um assistente virtual.

Também permite o envio de mensagens diretas aos usuários, servindo como canal de comunicação entre o MEC e os estudantes.

📱Como acessar? O MEC Enem está disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e também pode ser acessado via navegador, no endereço app.mecenem.mec.gov.br.

A ferramenta é aberta a todos que desejam testar seus conhecimentos e melhorar o desempenho no exame — especialmente egressos do ensino médio, alunos de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia.

📱O que o app oferece? Após realizar o login com a conta gov.br, o participante tem acesso a:

🧭trilhas de estudo divididas por área e nível de dificuldade;

📝simulados completos com questões de edições anteriores do Enem;

💬assistente virtual com inteligência artificial, que ajuda a montar cronogramas personalizados e esclarecer dúvidas com base em conteúdos exclusivos;

✍️correção automatizada de redação, com transcrição e análise do texto em alta velocidade e precisão.

O aplicativo também inclui cronômetro nas seções de questões e redação, simulando o tempo real da prova. As pontuações e conquistas ficam registradas em um perfil individual, com opção de compartilhar os resultados nas redes sociais.

📱Como treinar a escrita? Na área de Redação, o estudante acessa temas baseados em provas anteriores, escreve o texto à mão e tira uma foto. O sistema faz a transcrição automática, permite ajustes e, em seguida, faz a correção com inteligência artificial, que apresenta sugestões e pontuação estimada em até 60 segundos.