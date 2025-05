Enem 2025: como se inscrever sem cair em golpes ou cometer erros

As provas serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção dos municípios Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde as provas serão aplicadas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Quem não obteve isenção da taxa de inscrição deve fazer o pagamento de R$ 85 até 11 de junho, via boleto bancário, pix ou cartão de crédito.

Confira abaixo como se inscrever no exame sem cair em ciladas:

Passo a passo da inscrição no Enem 2025

Página de inscrição do Enem 2025. — Foto: Reprodução