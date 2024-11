Enem 2024: MEC e Inep divulgam gabaritos e Cadernos de Questões

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), divulgou, nesta quinta-feira, 14 de novembro, os gabaritos e os Cadernos de Questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. A divulgação, que seria no dia 20 de novembro, foi antecipada. O material está disponível no portal do Inep, separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.

Uma questão foi anulada na prova de ciências da natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. A seguir, é possível conferir o número da questão em cada um dos cadernos:

Verde: Questão 124;

Questão 124; Cinza: Questão 100;

Questão 100; Azul: Questão 129;

Questão 129; Amarelo: Questão 102.

Acessibilidade – Também estão disponíveis os cadernos das provas adaptadas para o leitor de tela livre. Por meio do software NonVisual Desktop Access (NVDA), que captura toda e qualquer informação de texto, o conteúdo do material é transformado em fala, o que permite a acessibilidade a deficientes visuais. Os gabaritos e os Cadernos de Questões também podem ser baixados e lidos com o suporte do Dosvox, um programa que se comunica com o usuário por meio de síntese de voz.

Reaplicação – O prazo para solicitar a reaplicação do Enem 2024, por meio da Página do Participante, encerra-se na próxima sexta-feira, 15 de novembro. As pessoas que faltaram por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas, como prevê o edital, podem pedir para fazer as provas nos dias 10 e 11 de dezembro.

Ao todo, mais de 4,3 milhões de pessoas se inscreveram no Enem 2024.

Os resultados finais serão divulgados em 13 de janeiro de 2025.

Enem – O Exame Nacional do Ensino Médio avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são utilizados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.

Confira os gabaritos

Acesse a apresentação com os principais dados da aplicação

Acesse o edital do Enem 2024

Acesse a retificação que modificou o cronograma do exame

Acesse o edital do Enem 2024 (Libras)

Acesse a Página do Participante

Saiba mais sobre o Enem



Assessoria de Comunicação Social do Inep