Enem 2023: Itep aconselha que candidatos antecipem a emissão do RG

O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep/RN) aconselha os candidatos que irão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontece entre os dias 5 e 12 de novembro, sobre a antecipação da emissão de um novo documento de identidade.

No estado do Rio Grande do Norte, o processo de entrega do RG tem demandado um prazo entre 15 e 20 dias após o atendimento na Central do Cidadão. Esse período é necessário para que as informações do usuário sejam conferidas pelo órgão, garantindo uma maior segurança e diminuindo as chances de fraude. Considerando essa janela de tempo, é importante que os candidatos ajam previamente.

Embora a carteira de identidade não possua prazo de validade, é imprescindível garantir que o documento esteja em condições adequadas para a identificação correta durante a realização do exame. Caso o seu RG atual esteja bastante desgastado, a ponto de impossibilitar a correta conferência das informações ou se a foto no documento já não refletir mais com precisão o seu aspecto físico atual, é recomendável procurar a confecção de um novo RG.

Para agendar o atendimento, basta acessar https://www3.itep.rn.gov.br/agendamento, clicar em Agendamento, escolher a Central de sua preferência e digitar os dados. Depois é só comparecer no dia e horário marcados levando os documentos necessários (a lista pode ser conferida no próprio site de agendamento).