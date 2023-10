Enem 2023: inteligência artificial é principal aposta de professores para tema da redação; polêmicas, como aborto, devem ficar de fora

É impossível saber com certeza o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) antes da aplicação da prova, mas dá para “apostar” nos assuntos mais prováveis.

Para 2023, uma unanimidade entre professores ouvidos pelo g1 é a inteligência artificial. Segundo eles, o tema é atual, relevante e traz problemas latentes que podem impactar a sociedade.

O ‘boom’ do ChatGPT e o lançamento de outras ferramentas de inteligência artificial neste ano abriu um precedente que pode justificar o assunto como tema do Enem. A falta de políticas públicas regulatórias e de mecanismos de controle destas ferramentas são exatamente o tipo de gancho que o Enem gosta de explorar.