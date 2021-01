ENEM: Gabaritos serão divulgados nesta quarta

A partir desta quarta-feira (27), os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 poderão conferir os gabaritos oficiais das provas. Material será divulgado no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A versão impressa do exame foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, inscritos resolveram questões objetivas de linguagens, ciências humanas, matemática e ciências da natureza.

Apesar de o gabarito ser disponibilizado amanhã, ainda não é possível consultar a nota obtida no exame, visto que a correção é feita com base na chamada teoria de resposta ao item (TRI), que considera, entre outros fatores, a coerência de cada participante na própria avaliação. A divulgação dos resultados finais está prevista para dia 29 de março. Nesta data, os inscritos também saberão quanto tiraram na redação.

De acordo com o Inep, ao todo, cerca de 2,5 milhões de candidatos fizeram as provas este ano, número que representa menos da metade dos participantes inscritos. O Enem 2020 terá ainda uma versão digital, que será aplicada nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. As notas obtidas poderão ser utilizadas para ingressar no ensino superior e participar de programas como Sisu, ProUni e Fies.