Enem 2020: Cartão de confirmação já está disponível para consulta

A partir desta terça-feira (05), o cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) já pode ser consultado na Página do Participante. As avaliações acontecem nos dias 17 e 24 de janeiro na versão impressa (5,7 milhões inscritos) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro para versão digital (96 mil inscritos).

O documento traz, entre outras informações, local do exame, número de inscrição, data e o horário em que a prova será aplicada. Os candidatos que solicitarem reaplicação do exame deverão comunicar a condição de saúde através da Página do Participante antes da aplicação do ENEM. De acordo com o Ministério da Educação, 5.783.357 inscrições foram confirmadas.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante leve o cartão de confirmação apesar de não ser obrigatório. No comprovante, consta se o inscrito necessita de algum atendimento especializado ou tratamento com nome social, se estas solicitações tiverem sido feitas e aprovadas anteriormente.

Para o acesso na Página do Participante, o inscrito deve estar cadastrado no portal do Governo Federal (acesso.gov.br). Login e senha são indispensáveis para visualizar o cartão de confirmação de inscrição.