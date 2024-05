Endrick agradece torcida do Palmeiras e fala sobre desejo de voltar

O atacante Endrick se despediu do Palmeiras nesta quinta-feira (30), após o empate por 0 a 0 diante do San Lorenzo, pela Copa Libertadores. O jovem de 17 anos se apresentará à Seleção Brasileira na próxima semana antes de seguir para o Real Madrid, da Espanha. As informações são da CNN Brasil.

Logo depois da partida, na zona mista, o jogador comentou sobre o desejo de retornar eventualmente ao clube que o revelou. Endrick evitou tratar o tema como uma promessa, mas deixou claro que se trata de um desejo pessoal.

“Não sei o dia de amanhã, está na mão de Deus. Não prometo volta, não sei se vou estar vivo amanhã, mas é um sonho voltar ao Palmeiras e reencontrar novamente. Fico feliz pelo carinho, passamos raiva, felicidades, gritaram comigo, fomos campeões. Fico feliz e vamos ver o que vai acontecer no futuro”, disse Endrick.

O agora ex-camisa 9 do Palmeiras ainda evitou se rotular como ídolo. Em mais uma oportunidade, o jogador reiterou que seu único foco é deixar clara a gratidão que sente pelo clube e pelo torcedor palmeirense.

“Ídolo eu não gosto de falar. Eu dei minha vida e sempre darei pelo Palmeiras. Tenho muita gratidão, me buscaram quando não era ninguém. Se for meu caminho virar ídolo, que vire, mas não me importo. Dei a vida pelo Palmeiras e tenho a cabeça tranquila, vibrei cada lance”, finalizou.