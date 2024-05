Encontro de representantes das Supremas Cortes dos países do G20 começa nesta segunda (13)

Presidentes e representantes das Supremas Cortes e dos Tribunais Constitucionais dos países integrantes do G20, da União Europeia e da União Africana reúnem-se no Rio de Janeiro para intercâmbio de ideias e de inciativas sobre temas jurídicos relevantes e atuais, a fim de instituir um fórum global para órgãos de jurisdição constitucional.

Organizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o J20 ocorre no contexto da presidência do Brasil no G20 em 2024. O objetivo é propor projetos de cooperação multilateral e bilateral sobre cidadania, inclusão social, litigância climática, desenvolvimento sustentável, transformação digital e uso da tecnologia para a eficiência da Justiça.

Programação

Os participantes serão recepcionados na tarde de domingo (12). Na segunda-feira (13), após a abertura oficial do evento, ocorrem as sessões temáticas sobre “Promoção da Cidadania e da Inclusão Social pelo Poder Judiciário”, programada para 10h30, e “Litigância Climática e Desenvolvimento Sustentável”, marcada para as 15h. Ambas as sessões serão restritas às comitivas.

O encontro de terça-feira (14) será aberto ao público e o debate se dará em torno do tema “Transformação Digital e Uso da Tecnologia para a Eficiência da Justiça”. O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, fará a abertura de cada sessão.