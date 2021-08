Encontro das distribuidoras de gás do Nordeste discute mudanças no mercado em Natal

Diretores-presidentes das distribuidoras de gás da região Nordeste se reuniram nesta quarta-feira (25) em Natal para alinhar diversas pautas em comum. O Encontro foi sediado pela Companhia Potiguar de Gás (Potigás) e realizado após a reunião dos Governadores da região.

O presidente da CEGÁS, Hugo Figueiredo, apresentou a pauta da reunião e destacou a importância do encontro. “A nossa reunião coincidiu com o encontro dos Governadores e tornou viável essa discussão mais próxima de hoje, importante para a análise dos desdobramentos do evento ocorrido pela manhã e da nossa atuação nesse momento de tantas mudanças no mercado”, afirmou.

Entre os principais assuntos discutidos, destaca-se o direito de preferência dos Estados na compra das ações da Gaspetro, uma vez que a Petrobras está saindo do mercado de distribuição de gás. Os presidentes trataram do transporte de gás e os novos contratos de suprimentos que estão sendo fechados pelas distribuidoras para aquisição de gás natural.

Na ocasião, também foi apresentado o Projeto da Lei do Gás que será enviado para ser apreciado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte para regulamentar o setor no estado. “Essa troca de experiências é muito importante porque, apesar das particularidades de cada uma das distribuidoras, passamos pelas mesmas situações como a venda da Gaspetro, a saída da Petrobras do mercado da região Nordeste. Então alinhamos nossas deliberações para atuarmos, dentro de nossas possibilidades, de maneira conjunta”, afirma Larissa Dantas, diretora presidente da Potigás.