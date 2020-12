Encceja 2020 vai receber justificativas de ausência em 2019 para quem quiser fazer as provas

Pessoas que têm interesse em participar do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 devem justificar as ausências na edição de 2019 para poderem realizar a prova. O procedimento é obrigatório aos inscritos do Encceja Nacional 2019 que não participaram do exame em todas as áreas do conhecimento nas quais se inscreveram.

A participação no exame é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame. A aplicação para o ensino fundamental e médio será no dia 25 de abril de 2021 e ocorrerá em todos os estados e no Distrito Federal.

As justificativas de ausência devem ser formalizadas pelo Sistema Encceja, entre no período de 14 a 20 de dezembro, e serão analisadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame.

Fonte: Brasil 61