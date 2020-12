Enap abre inscrições para capacitar novos prefeitos eleitos este ano

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap) lançou um curso gratuito com o objetivo de capacitar prefeitos eleitos este ano. O curso Liderando Novos Prefeitos vai abordar temas como gestão pública, planejamento, desenvolvimento sustentável e inovação, por exemplo. Gestores de todos os municípios podem se inscrever até 3 de janeiro de 2021. Ao todo, são 500 vagas.

O curso vai tratar de questões como desafios das cidades brasileiras para os próximos anos, importância dos dados e evidências para tomada de decisões, arrecadação municipal, auditoria e controle, desenvolvimento urbano sustentável, entre outras.

A capacitação vai ser híbrida. Os quatro primeiros módulos vão ocorrer pela internet. Os dois últimos, vão ser presenciais, na Enap, em Brasília. As passagens vão ser financiadas pelo programa. Ao todo, o curso terá 40 horas de duração, distribuídas em um mês. A previsão é de que as dez turmas – cada uma com 50 prefeitos – comecem no fim de janeiro.

