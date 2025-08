Emprotur apresenta o RN em evento internacional de turismo

Com objetivo de capacitar agentes e operadores de viagens e fortalecer a imagem do Rio Grande do Norte como destino turístico no mercado sul americano, o Governo do Estado, por meio da Emprotur, participa do Meeting Brasil Latin América, um evento itinerante focado em expandir os negócios e a cartela de clientes de seus participantes por meio de apresentações, rodadas de negócios e reuniões , que de 04 a 13 de agosto percorre as cidades de Assunção (Paraguai), Montevidéu (Uruguai), Santiago (Chile), Córdoba (Argentina) e Bogotá (Colômbia).

Para o diretor-presidente da Emprotur, Raoni Fernandes, a participação do Rio Grande do Norte é estratégica. “Além de reforçar nossa imagem na prateleira das principais operadoras, nós apostamos também na abertura de novos mercados, como Colômbia e Uruguai, estreitando o relacionamento com os principais agentes de cada país e destacando as potencialidades do nosso estado, sua diversidade, belezas e experiências que podemos oferecer”.

Somente no primeiro semestre de 2025, a América do Sul foi responsável por 74,2% do total de visitantes internacionais no Rio Grande do Norte. Nesse período, o estado recebeu 32,5 mil turistas sul-americanos, superando o volume registrado em todo o ano de 2024 (32,3 mil). O número representa um crescimento expressivo de 81,7% em relação aos 17,9 mil visitantes do mesmo período do ano passado.

Famtour

Além da participação no roadshow Meeting Brasil Latin América, a Emprotur, em parceria com a Embratur e Sebrae, está recebendo oito operadores de turismo sul americanos que desde o sábado, 02, vem conhecendo as belezas do Rio Grande do Norte.

O famtour Experience Brasil segue até o dia 10 e tem como foco apresentar roteiros, vivências e serviços aos agentes e operadores de viagens, promovendo o Brasil como um destino competitivo e diversificado no mercado internacional e ampliando a geração de negócios para o trade turístico local, inserindo produtos e serviços inovadores na prateleira do turismo mundial.

O roteiro busca apresentar aos operadores da Argentina, Chile e Colômbia a diversidade do Rio Grande do Norte como um destino de multiprodutos, alinhado às novas tendências de consumo e perfis de viajantes. Pipa foi a primeira parada, onde o grupo vivencia diversas experiências, dentre elas passeio para conhecer o Santuário Ecológico, caminhada em cima das falésias para observar tartarugas e conhecer a Baía do Golfinhos.

Na quarta-feira à noite, o grupo segue para Natal e participa de passeios e de um encontro de relacionamento e rodada de negócios. Depois, Galinhos e São Miguel do Gostoso mostraram suas potencialidades, delícias e experiências inesquecíveis.