Empresários são presos em operação contra sonegação fiscal; crimes causaram prejuízo de R$ 4 milhões

Um casal de empresários foi preso em um apartamento de luxo suspeito de crimes como sonegação fiscal, apropriação indébita de tributos, além de outros delitos contra a Ordem Tributária, durante uma operação deflagrada nesta quinta-feira (23) pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte.

Segundo as investigações do Departamento de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a empresa da dupla investigada causou um prejuízo de R$ 4 milhões aos cofres estaduais.

O casal foi localizado e preso em um apartamento de luxo em Cabo Branco, na cidade de João Pessoa.

De acordo com a corporação, a “Operação Continuum” também cumpriu seis mandados de busca e apreensão em Natal e na capital paraibana.

A empresa de comércio de roupas tinha endereços nas duas capitais nordestinas. Conforme as investigações, no decorrer do inquérito, ficou constatado que, além dos crimes investigados, diversos documentos foram falsificados visando a abertura de empresas para continuar a comercialização da marca em Natal.

“Assim, ao longo de 14 anos de operação da empresa, na capital potiguar, ao menos 20 pessoas tiveram seus dados falsificados e utilizados de forma indevida pelos investigados”, informou a polícia.

Durante as diligências, foram apreendidos celulares, dois veículos, munições, notas de dólar e joias. Também foi determinado judicialmente o bloqueio de bens e valores dos investigados.

O nome “continuum” deriva do latim e significa continuidade, em alusão aos 14 anos de funcionamento da marca sob a gestão dos suspeitos.