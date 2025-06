Empresários, influenciadores e contadores são alvos de operação que investiga fraude milionária no RN; R$ 150 milhões são bloqueados

Operação cumpriu 53 mandados de busca em Natal e cidades da região metropolitana na manhã desta quarta-feira (25) e envolveu mais de 200 policiais civis.

Por g1 RN

25/06/2025 09h37 Atualizado há 3 horas

Operação cumpre 53 mandados no RN e bloqueia mais de R$ 150 milhões de investigados

Empresários, contadores e influenciadores digitais são alvos de uma operação deflagrada nesta quarta-feira (25) em Natal e outras seis cidades potiguares. De acordo com a Polícia Civil, eles são suspeitos de fraude bancária, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e adulteração de veículos no estado.

Foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão e mais de R$ 150 milhões foram bloqueados na operação ‘Amicis’.

Os mandados judiciais foram cumpridos em condomínios, empresas, escritórios de contabilidade, estabelecimentos comerciais e até um clube de futebol. O nome dos suspeitos não foi divulgado pela Polícia Civil.

Um dos mandados foi cumprido em uma loja de suplementos que fica localizada em uma academia no bairro Lagoa Nova, na Zona Sul de Natal. A academia informou que mandados foram contra um lojista e um personal trainer externo, ou seja, sem vínculo direto com o estabelecimento.

A investigação apontou ainda que alguns dos alvos atuam como influenciadores digitais, utilizados como laranjas para ocultação patrimonial e movimentação de recursos ilícitos.

A justiça ainda autorizou a imposição de 204 medidas cautelares incluindo a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica por cinco investigados.

A ação contou com o apoio de quase 200 policiais civis, além de integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do RN, da Polícia Militar, entre outros órgãos.

Justiça impede divulgação de informações

Em nota, a Polícia Civil do RN informou que não poderá divulgar detalhes nem conceder entrevistas sobre a operação devido a uma decisão judicial da 11ª Vara Criminal de Natal.

“A decisão judicial vai de encontro ao interesse público e à transparência que sempre pautaram a atuação policial, especialmente em ações de grande vulto e impacto social, como a operação em curso. Acreditamos na importância da comunicação clara, responsável e acessível sobre suas ações, sobretudo quando envolvem o combate a crimes complexos e de alta repercussão”, disse a corporação na nota.

Segundo a corporação, o nome da operação tem origem no latim e significa “amigos”, em referência ao vínculo de confiança e proximidade entre os integrantes da organização criminosa investigada.