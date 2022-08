Empresário do Agronegócio é assassinado dentro de carro em rodovia estadual no município de Baraúna no RN

Um crime de homicídio foi registrado no início da manhã deste sábado 06 de agosto de 2022, na RN 015 nas proximidades da Comunidade de Sumidouro, zona rural de Baraúna na região Oeste do Rio Grande do Norte. A vítima foi o empresário do ramo do agronegócio Ivanildo Pinheiro de Figueiredo, 64 anos de idade. De acordo com a polícia, a vítima trafegava pela rodovia estadual, quando foi alvejado com um tiro de escopeta 12 na cabeça.

Ao ser baleado, o empresário perdeu o controle do veículo e saiu da pista de rolamento, caindo em uma ribanceira. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Ivanildo Pinheiro, morava no Bairro Nova Betânia em Mossoró/RN e era plantador de feijão da área irrigada em Baraúna.

De acordo com o perito criminal Dênis Horozco, o disparo foi efetuado do lado do motorista, quebrou o vidro lateral dianteiro e atingiu a cabeça da vítima, que não resistiu e morreu na hora. O delegado de plantão Dr. Teixeira Júnior, acompanhou o trabalho da perícia no local e disse que uma das linhas de investigação no nomento é crime de latrocínio, (roubo seguido de morte), apesar de que aparentemente nada foi levado da vítima.

A autoridade policial disse ainda que possibilidade de execução não está descartada. As informações apuradas no local, serão repassadas para a Polícia Civil de Baraúna que vai investigar o crime. O corpo de Ivanildo Pinheiro de Figueiredo, foi recolhido e encaminhado a sede do ITEP de Mossoró onde será examinado e depois liberado para os familiares.

