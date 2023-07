Empresa suíça é escolhida para administrar o Aeroporto Aluízio Alves

ASCOM/SIN

O leilão de relicitação do Aeroporto Governador Aluízio Alves – localizado em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal – aconteceu nessa sexta-feira (14) na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. A vencedora do leilão foi a empresa Zurich Airport International e o aeroporto foi arrematado pelo valor de R$ 320.000,012,00.

Apesar de a responsabilidade ser do Governo Federal, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte acompanhou de perto todo o processo de relicitação por se tratar de um equipamento fundamental e principal elemento aeroviário para a infraestrutura de transportes, logística e o desenvolvimento do nosso estado.

A Governadora Fátima Bezerra, participou do evento acompanhada pelo vice-governador, Walter Alves; e pelos secretários de Estado, Gustavo Coelho (Infraestrutura), Aninha Costa (Turismo), Jaime Calado (Desenvolvimento Econômico); o deputado federal Fernando Mineiro, a deputada estadual Divaneide Basílio; do prefeito de São Gonçalo do Amarante/RN Eraldo Paiva e do gerente de feiras e mercados da Embratur, Bruno Reis.

“Acompanhamos todo o procedimento junto aos órgãos responsáveis – como a ANAC, SAC, Tribunal de Contas, Ministério da Infraestrutura e de Portos e Aeroportos – e temos um resultado muito interessante e de sucesso, que prenuncia um grande futuro para o nosso aeroporto e para o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou o secretário da Infraestrutura Gustavo Coelho.

A empresa vencedora do leilão afirmou que tem todo o interesse em promover o desenvolvimento e crescimento do aeroporto , pois avalia que o Rio Grande do Norte tem um grande potencial a ser desenvolvido. A Zurich administrará o aeroporto por 30 anos, em uma parceria público-privada com o Governo Federal, e terá a obrigação de realizar R$ 308 milhões em investimentos na estrutura, além de assumir a indenização que deverá ser paga à Inframérica.

Empresa Inframérica demonstrou interesse em devolver o aeroporto em 2020

O terminal de São Gonçalo do Amarante foi o primeiro aeroporto concedido à iniciativa privada no país, em 2011, e também é o primeiro ativo público a finalizar o processo de devolução amigável à União e de consequente relicitação.

A atual operadora, a argentina Inframérica, anunciou a devolução do em março de 2020, após alegar prejuízo financeiro de mais de R$ 1 bilhão. Desde então, os secretários de Estado Gustavo Coelho (Infraestrutura) e Aninha Costa (Turismo) foram designados pela governadora Fátima Bezerra para acompanhar todos os procedimentos. Mesmo com a intenção de entregar a administração, a atual administradora permanecerá até que a nova empresa assuma.

“Temos conhecimento, com base em estudos realizados, que o Aeroporto de São Gonçalo do Amarante opera hoje com a capacidade muito aquém da sua potencialidade máxima e o que se espera é que a nova operadora possa trazer e atrair novos investimentos, para que o aeroporto possa se transformar no que foi planejado e projetado, e que possa ter mais investimentos na sua estrutura e na oferta de serviços”, disse o secretário Gustavo Coelho.