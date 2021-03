Empresa de telemarketing e prefeitura anunciam parceria para a criação de 350 vagas de empregos em Mossoró

A empresa de telemarketing AeC anunciou que vai abrir 350 novos empregos em Mossoró ainda este ano. O processo seletivo para preenchimento das vagas será aberto e as inscrições poderão ser feitas em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo. Os trabalhadores deverão ser contratados em abril.

Guilherme Noronha, acionista da empresa, afirma que “Mossoró tem hoje uma geração de profissionais que podem trabalhar em qualquer empresa do mundo. Hoje a empresa vai crescer muito em Mossoró, porque agora o nosso prédio não é mais nosso limite”.

A novidade foi apresentada em reunião remota nesta terça-feira (23), ao prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.

O prefeito Allyson Bezerra destacou a importância da empresa no município, bem como dos investimentos. “Agradeço em nome do nosso povo mossoroense, o investimento, atenção e vontade da empresa AeC de investir em Mossoró. Essa geração de emprego e oportunidade em um momento tão difícil que vivemos, são 350 empregos gerados no momento mais crítico da pandemia, pessoas que vão trabalhar home-office, estão sendo treinados para isso, e vão ter os benefícios de trabalhar na sua residência e estar em contato com o Brasil”.

A AeC conta atualmente com mais de 2.100 funcionários em Mossoró. O processo de contratação deve ser feito online, bem como o treinamento de capacitação. O secretário, Franklin Filgueira, informou ainda que firmou mais parcerias com a empresa para desenvolvimento dos programas Jovem Cidadão e Requalifica.

“Nessa oportunidade a gente ajustou a formalização de parcerias entre a Prefeitura e a AeC para a gente desenvolver atividades dentro da Gerência de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e também uma parceria com a Gerência de Empregabilidade. Com isso, vamos inserir tanto o programa Jovem Cidadão, que tem a finalidade de promover o primeiro emprego para os jovens e também o Requalifica, que tem por finalidade atualizar e requalificar as pessoas adultas para o ambiente de trabalho. Esses dois programas estão acordo com as linhas da empresa e a empresa vai fazer parte desses programas com a Prefeitura”, explicou o secretário.

A Prefeitura de Mossoró divulgará nos próximos dias o formato de envio dos currículos para participação do processo seletivo da AeC.