Empossada nesta quinta-feira (06), Sociedade Civil articula eleger representante como presidente do Conselho Municipal de Cultura

Está programada para esta quinta-feira (06), a posse dos novos membros da sociedade civil e os representantes da gestão pública para o Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC). A posse será realizada no auditório da Biblioteca Pública Ney Pontes Duarte. Na primeira reunião do CMPC será eleita presidência e constituída a mesa diretora do Conselho.

Titulares e suplentes eleitos da sociedade civil estão articulando nomes que possam ser alçados à presidência do Conselho. O nome mais cotado é o do ator e diretor Américo Oliveira, que foi também o mais votado dentre os nomes na lista de votação durante o Fórum Municipal de Cultura.

“Temos que fazer a voz da sociedade civil ser ouvida, não dá para ficar à mercê das gestões. Então, eleger um representante dos artistas é uma forma de legitimar a vontade dos artistas mossoroenses e defender as demandas de todas as categorias”. Diz o artista.

Os dez membros titulares, sendo cinco da sociedade civil e cinco da gestão pública, serão empossados no Conselho Municipal de Políticas Culturais. Outros dez membros suplentes também participarão da posse. Na ocasião, o presidente do Conselho Municipal de Política Cultural será escolhido entre seus pares, mediante voto aberto e terá mandato de um ano, podendo ser reeleito seguidamente para mais um mandato ou alternadamente sem limitação numérica de mandatos, como prevê as Leis Complementares n° 082 e nº 102. Os demais ocupantes dos cargos da mesa diretora também serão definidos na primeira reunião do CMPC.

O CMPC é um colegiado com caráter deliberativo, consultivo, recursal e definidor da Política Municipal de Cultura, vinculado a Fundação Municipal de Cultura de Mossoró e tem por objetivos oferecer mecanismo permanente de cooperação às entidades representativas da comunidade municipal, no planejamento, acompanhamento e execução da Política Municipal de Cultura.

Conselheiros da sociedade civil eleitos:

Américo Oliveira;

Márcia Silva;

Diego Nunes;

Jônatas Andrade;

Camila Paula.

Suplentes:

Katharina Gurgel;

Denilson Duarte;

Any Katherine;

Ligia Saraiva;

Abraão Morais.

Conselheiros gestão pública:

Etevaldo Almeida Silva – Secretaria Municipal de Cultura;

Ivo Franklin de Moura Bezerra – Secretaria Municipal da Fazenda;

Hubeônia Morais de Alencar – Secretaria Municipal de Educação;

Franklin Alves Filgueira – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo;

Janaina Maria Silva Holanda – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude.

Suplentes:

Luzia Marjoreen de Paiva – Secretaria Municipal de Cultura;

Hugnelson Vieira da Silva – Secretaria Municipal da Fazenda;

Gilneide Maria de Oliveira Lobo – Secretaria Municipal de Educação;

Meire Eugênia Duarte – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Agricultura e Turismo;

Antonio Cristiano da Silva – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude.