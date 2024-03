Emparn registra chuvas acima de 80mm no Agreste Potiguar

O Sistema de Monitoramento da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registrou a ocorrência de chuvas em todas as regiões do estado entre sexta-feira (29) e sábado (30). No município de Lagoa de Pedras, no Agreste Potiguar, choveu 86,3mm nas últimas 24 horas.

Segundo a Emparn, choveu 47,3mm em Natal.

Ainda de acordo com a Emparn, as análises dos modelos meteorológicos apontam a continuidade das chuvas, devido a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico que favorece a ocorrência de chuvas no estado nesta época do ano.

Previsão dia a dia

Sábado (30) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.

Domingo (31) – Céu parcialmente nublado com chuvas em todo o estado.