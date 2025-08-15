EMPARN confirma final de semana chuvoso no RN
Segundo a Unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN, as chuvas que têm caído desde a noite da quinta-feira (14) são provenientes de instabilidades provocadas por uma frente fria estacionada sobre o sul da Bahia e pelas condições do oceano Atlântico, que está com águas mais aquecidas próximo ao litoral do Nordeste. O vento também tem influenciado a mudança do clima, pois está soprando na direção Sudeste/Leste, trazendo umidade e fazendo com que haja a formação de chuvas na faixa litorânea.
O volume acumulado de chuvas nas últimas 12 horas variou de 80 a 90 milímetros, desde o litoral sul até o litoral nordeste do Rio Grande do Norte, segundo o meteorologista Gilmar Bristol.
A previsão é de que as precipitações devam continuar, principalmente pela manhã, diminuindo durante a tarde devido ao aumento dos ventos. “Para o fim de semana, observamos que a previsão é de chuvas, principalmente na madrugada do sábado e início da manhã; e no domingo, durante o período noturno.”