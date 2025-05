EMPARN alerta para continuidade de chuvas nos próximos dias

Desde a madrugada desta quarta-feira (15), Natal e outras cidades da faixa leste do Rio Grande do Norte registram pancadas de chuva de intensidade variada. De acordo com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), o fenômeno é típico do período entre abril e agosto, quando instabilidades oceânicas atingem com maior frequência o litoral nordestino.

Segundo o chefe da Unidade Instrumental de Meteorologia da EMPARN, Gilmar Bristot, as chuvas são provocadas por sistemas atmosféricos que se formam sobre o oceano e avançam em direção ao continente, impactando diretamente as capitais da região Nordeste. “Essas instabilidades oceânicas foram observadas nas últimas horas e trouxeram chuvas fortes não apenas para Natal, mas também para regiões metropolitanas de Recife e João Pessoa”, explica o meteorologista.