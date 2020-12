Emenda da deputada federal Natália Bonavides vai trazer agroindústrias para o RN

Foi assinado ontem, segunda (07), pela governadora Fátima Bezerra e representantes da Caixa Econômica Federal, o convênio de repasse para duas agroindústrias no Rio Grande do Norte que irão beneficiar diretamente 104 famílias de assentamentos em Ceará-Mirim e Pureza e indiretamente mais de mil famílias. Os recursos na ordem de R$ 1,8 milhões são provenientes de emendas parlamentares apresentadas pela deputada federal Natália Bonavides (PT/RN).

Natália destacou a importância desses recursos para a agricultura familiar do estado. “Um sonho que tínhamos junto dos sem terra do RN começou a ser concretizado: a partir da nossa emenda parlamentar no valor de quase dois milhões de reais, serão construídas duas agroindústrias em assentamentos do RN. Esse contrato é fruto de nossa articulação com o MST e vai beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, fortalecer o desenvolvimento da agroindústria em nosso estado e garantir a soberania alimentar da população. Afinal, se o campo não planta, a cidade não janta”, pontuou Bonavides.

As agroindústrias de beneficiamento de Frutíferas e Milho vão fortalecer a produção das famílias dos assentamentos Bernardo Marin, que fica localizado no município de Pureza (Brigada Olga Benário) e o assentamento Rosário localizado em Ceará-Mirim (Brigada Carlos Marighella).