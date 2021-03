Emater-RN recebe propostas de compra de laticínios nesta quinta-feira (18)

Em caráter excepcional e cumprindo todos os protocolos de segurança, a Emater-RN anuncia que realizará nesta quinta-feira (18), às 10h, em seu auditório, no Centro Administrativo do Estado, uma sessão pública para receber as propostas dos fornecedores laticinistas interessados em participar do Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade de Incentivo ao Consumo e Produção de Leite (PAA Leite), etapa que faz parte do “Edital de Chamada Pública para Credenciamento de fornecedores laticinistas – nº 002/2021.

A ocasião será apenas para a recepção dos envelopes com as devidas propostas dos participantes ou por meio de procuradores.

A direção da Emater-RN comunica que o auditório tem dimensões satisfatórias para a manutenção do distanciamento social exigido e que será permitida a entrada de apenas um representante de laticínio por vez, sendo vedada a presença de acompanhantes. Também será obrigatório o uso de máscara. Todos os participantes terão a temperatura aferida ao adentrar no auditório, serão disponibilizados álcool em gel e tapetes sanitizantes.

Depois da etapa de recebimento das propostas dos laticínios, será realizada a homologação do resultado e os laticínios serão contratados. O início será de imediato, depois de assinados os contratos e da publicação em Diário Oficial do Estado.

PAA LEITE

O Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade de Incentivo ao Consumo e Produção de Leite (PAA-Leite) atenderá mais de 200 produtores de leite bovino detentores da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), bem como em torno de 823 entidades socioassistenciais já cadastradas pela Emater-RN.

Poderão ser adquiridos 40.122 litros de leite por dia entre abril e junho de 2021, quando o convênio se encerrará. O recurso financeiro, do Ministério da Cidadania, já está disponibilizado em conta e representa, em média, R$ 4 milhões. A expectativa é que entre o final de março e início de abril, o leite seja distribuído para as entidades já cadastradas.