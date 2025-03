Em última agenda na Ásia, Lula volta a comentar ‘anistia’ de Bolsonaro: ‘ele não está querendo se defender’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a comentar o pedido de anistia de Jair Messias Bolsonaro, em sua última agenda na Ásia na tarde deste sábado (29) pelo horário local – madrugada, no horário de Brasília.

“É impressionante que os advogados do cidadão que está pedindo anistia não digam para ele que primeiro eles vão absolver o cidadão, que se absolver não tem anistia. Mas eles já estão tratando como se ele fosse culpado”, disse. “Ele não está querendo nem se defender porque ele sabe, no subconsciente dele, que ele fez todas as bobagens que está sendo acusado”.

Apesar da declaração, Lula afirmou que não vê essa questão como principal e que não conversou sobre o assunto com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), que o acompanham na viagem.

“Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir, a 11 mil metros de altura, problemas que eu posso discutir em terra, na minha casa, na casa deles, no senado ou na presidência da república?”, indagou quando perguntado sobre o assunto.

“Eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está se culpabilizando.

O líder brasileiro ainda disse que nos próximos dias irá conversar com os dois sobre “tudo o que eles têm a resolver”.

A fala de Lula foi feita em conversa com a imprensa na conclusão do Seminário Empresarial Brasil-Vietnã. Em discurso no evento, Lula reafirmou suas intenções de continuar e estender a parceria comercial com o Vietnã.