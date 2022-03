Em três dias, choveu mais de 100 milímetros em Mossoró

O final de semana foi marcado por chuvas em Mossoró. As precipitações foram registradas em todas as regiões da cidade e, ao mesmo tempo que trouxeram alento para os agricultores, trouxe alguns prejuízos para os moradores das áreas urbanas.

Os dados da gerência de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn) registraram que, entre a manhã da última sexta-feira, 25, e desta segunda-feira, 28, choveu em Mossoró mais de 104 milímetros. O maior registro de chuvas ocorreu na tarde de sexta-feira, quando choveu pouco mais de 80 milímetros na cidade de Mossoró.

Foi exatamente na sexta-feira que foram feitos registros de ruas alagadas, carros boiando e transtornos em muitos bairro da cidade, após a precipitação que durou cerca de 1 hora. Os relatórios da Emparn mostram que essa foi a maior chuva registrada em Mossoró no ano de 2022.

Até então, a maior chuva havia sido no dia 4 de janeiro, quando a cidade contabilizou 56,5 milímetros. No sábado, 26, as chuvas que atingiram a cidade foram de, apenas, 5 milímetros. Já as precipitações ocorridas nesse domingo somaram 18,2 milímetros. Com a precipitação do fim de semana, março já é o mês mais chuvoso do ano até agora, com mais de 200 milímetros acumulados.