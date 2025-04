O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado em hospital particular de Brasília nesta quarta-feira (16). Segundo a equipe médica, ainda não há previsão de alta. Esse é o terceiro dia de internação.

“Encontra-se com boa evolução clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Mantém programação de fisioterapia motora (caminhada fora do leito) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, diz o comunicado.

O ex-presidente também publicou uma foto (acima) em uma rede social e disse que segue “com boa evolução”.

“Graças a Deus, sigo com boa evolução clínica, sem maiores dores, sangramentos ou intercorrências mais graves. Já iniciei sessões de fisioterapia respiratória e motora, caminhando, mesmo que com limitações fora do leito”, disse.

Em terceiro dia na UTI, Bolsonaro tem ‘boa evolução clínica’ e faz fisioterapia, diz boletim médico

Bolsonaro reforçou, em postagem, que só pode receber visitas de familiares e disse já ter iniciado fisioterapia respiratória e motora. No domingo, ele passou por uma cirurgia de 12 horas para tratar uma ‘suboclusão intestinal’.

Por Guilherme Mazui, Mariana Laboissière, Gustavo Garcia, Marcela Cunha, g1 — Brasília

16/04/2025 10h26 Atualizado há 50 minutos

Bolsonaro publica foto em rede social e diz que segue com ‘boa evolução’ — Foto: Reprodução/X

Em seguida, reforçou que só pode ser visitado por familiares. Agradeceu o carinho, as orações e mensagens que recebeu. “Seguimos firmes, com fé e confiança na recuperação”, completou.

Nesta quarta, Bolsonaro também apareceu em vídeo gravado por Michelle Bolsonaro mostrando o ex-presidente fazendo fisioterapia.

Caminhadas pelo hospital

Em vídeos publicado nesta terça (15), Bolsonaro apareceu andando com a ajuda de um andador e foi acompanhado pela equipe médica. Em um dos registros, o ex-presidente está acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

A equipe médica afirmou, na ocasião, que Bolsonaro mantinha estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. E que o ex-presidente passaria por fisioterapia motora e respiratória.

O ex-presidente passou por uma cirurgia de 12 horas no domingo (13), em Brasília, para tratar uma “suboclusão intestinal” – uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após múltiplas cirurgias anteriores, em decorrência da facada que levou em 2018.

A recomendação médica é que estão autorizados a visitá-lo, além da equipe médica, apenas familiares.