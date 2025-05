Em situação complicada na Libertadores, Fla enfrenta Central Córdoba

Agência Brasil

Em situação complicada no Grupo C da Copa Libertadores, o Flamengo entra em campo, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (7) no Estádio Único Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (Argentina), para encarar justamente a única equipe que o derrotou na primeira fase da competição continental, o Central Córdoba (Argentina).

Ocupando a terceira posição de sua chave com apenas quatro pontos conquistados, o Rubro-Negro da Gávea precisa vencer fora de casa um Central Córdoba que, em sua estreia em uma Libertadores, é o líder do Grupo C com sete pontos.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro no último domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Filipe Luís deixou claro que o confronto com o Central Córdoba é fundamental para o futuro da equipe na competição: “O Campeonato Brasileiro é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços [derrota para o Cruzeiro] acontecem. Agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem no jogo da Libertadores, que é fundamental”.

Para esta partida o Flamengo tem dois problemas para o ataque: Everton Cebolinha, que está com uma lesão na panturrilha esquerda, e o equatoriano Gonzalo Plata, com problema no joelho direito.

Desta forma o Rubro-Negro deve iniciar o confronto com a seguinte formação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

Assim como o Flamengo, o Central Córdoba chega à partida desta quarta após um revés no campeonato nacional. Em partida da 16ª rodada do Torneio Abertura do Argentino, os Ferroviários perderam de 3 a 1 para o Banfield na última sexta-feira (2).

Uma possível escalação que o técnico Omar de Felippe pode adotar para enfrentar o Flamengo nesta quarta é: Alan Aguerre; Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Quagliata, Jonathan Galván e Jose Florentín; Perello, Leonardo Heredia e Angulo.