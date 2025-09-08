Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são ‘vítimas’ de práticas ilegais e chantagem tarifária

Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são ‘vítimas’ de práticas ilegais e chantagem tarifária

Presidente participou de encontro com líderes do bloco. Planalto divulgou discurso lido pelo petista. Brasil defende fortalecer o comércio dentro do Brics e o multilateralismo.

Por Guilherme Mazui, g1 — Brasília

08/09/2025 11h05 Atualizado há 4 horas

O presidente Lula em imagem de arquivo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Lula em imagem de arquivo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (8) que países que compõem o Brics são “vítimas” de práticas comerciais ilegais e “chantagem tarifária”.

🔊Ele deu as declarações durante reunião virtual com líderes do bloco. O discurso do presidente não foi transmitido. A imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento divulgada pelo Palácio do Planalto.

🔎 O Brics é um grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã.

Lula chefiou a reunião por estar no comando rotativo do grupo. Segundo o Planalto, participaram da cúpula virtual governantes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de outros países.

“Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas”, disse Lula, segundo a transcrição divulgada à imprensa.

Conforme o Planalto, o presidente brasileiro afirmou na reunião que o comércio e a integração financeira entre os países do Brics “oferecem opção segura para mitigar os efeitos do protecionismo”.

Para o petista, o cenário internacional está em “crescente instabilidade” passados dois meses da cúpula que o Brics realizou no Rio de Janeiro em julho.

Nesse período, por exemplo, entrou em vigor a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, determinada pelo presidente Donald Trump. Já a Índia foi sobretaxada por conta do comércio com a Rússia.

De acordo com o pronunciamento divulgado pelo Planalto, o petista não mencionou os EUA na reunião desta segunda-feira.

“Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos”, disse Lula, que acrescentou:

“Cabe ao Brics mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade”.

O petista voltou a defender a reforma de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o Brasil iniciou um processo de consulta para tentar negociar com os EUA um recuo no tarifaço.

No discurso, Lula também (clique no link para seguir ao conteúdo):

defendeu ampliar parcerias no Brics

demonstrou preocupação com presença militar dos EUA no Caribe

reforçou o convite para a COP 30, em Belém

citou as big techs e pregou ‘soberania digital’

Ampliar parcerias no bloco

Em nota, o Planalto disse que os líderes dos países do Brics também discutiram “riscos” de medidas unilaterais e formas de ampliar a parceria e o comércio no bloco.

“A reunião foi também ocasião para compartilhar visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do Brics”, diz trecho da nota divulgada pelo governo brasileiro.

‘Tensão’ no mar do Caribe

Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são ‘vítimas’ de práticas ilegais e chantagem tarifária

Presidente participou de encontro com líderes do bloco. Planalto divulgou discurso lido pelo petista. Brasil defende fortalecer o comércio dentro do Brics e o multilateralismo.

Por Guilherme Mazui, g1 — Brasília

08/09/2025 11h05 Atualizado há 4 horas

O presidente Lula em imagem de arquivo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Lula em imagem de arquivo — Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (8) que países que compõem o Brics são “vítimas” de práticas comerciais ilegais e “chantagem tarifária”.

🔊Ele deu as declarações durante reunião virtual com líderes do bloco. O discurso do presidente não foi transmitido. A imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento divulgada pelo Palácio do Planalto.

🔎 O Brics é um grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Arábia Saudita, Etiópia, Indonésia e Irã.

Lula chefiou a reunião por estar no comando rotativo do grupo. Segundo o Planalto, participaram da cúpula virtual governantes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de outros países.

“Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas”, disse Lula, segundo a transcrição divulgada à imprensa.

Conforme o Planalto, o presidente brasileiro afirmou na reunião que o comércio e a integração financeira entre os países do Brics “oferecem opção segura para mitigar os efeitos do protecionismo”.

Para o petista, o cenário internacional está em “crescente instabilidade” passados dois meses da cúpula que o Brics realizou no Rio de Janeiro em julho.

Nesse período, por exemplo, entrou em vigor a sobretaxa de 50% para a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, determinada pelo presidente Donald Trump. Já a Índia foi sobretaxada por conta do comércio com a Rússia.

De acordo com o pronunciamento divulgado pelo Planalto, o petista não mencionou os EUA na reunião desta segunda-feira.

“Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos”, disse Lula, que acrescentou:

“Cabe ao Brics mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade”.

O petista voltou a defender a reforma de organismos internacionais, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), onde o Brasil iniciou um processo de consulta para tentar negociar com os EUA um recuo no tarifaço.

No discurso, Lula também (clique no link para seguir ao conteúdo):

defendeu ampliar parcerias no Brics

demonstrou preocupação com presença militar dos EUA no Caribe

reforçou o convite para a COP 30, em Belém

citou as big techs e pregou ‘soberania digital’

Ampliar parcerias no bloco

Lula articula resposta conjunta com Brics ao tarifaço

Lula articula resposta conjunta com Brics ao tarifaço

Em nota, o Planalto disse que os líderes dos países do Brics também discutiram “riscos” de medidas unilaterais e formas de ampliar a parceria e o comércio no bloco.

“A reunião foi também ocasião para compartilhar visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do Brics”, diz trecho da nota divulgada pelo governo brasileiro.

‘Tensão’ no mar do Caribe

EUA deslocam caças de combate para perto da Venezuela

EUA deslocam caças de combate para perto da Venezuela

Lula afirmou que a presença de militares dos EUA no mar do Caribe “é fator de tensão incompatível com a vocação pacífica da região”.

O presidente tem criticado a movimentação de embarcações americanas com o pretexto de combate ao narcotráfico. O governo americano acusa o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, de comandar uma organização criminosa no país.

Lula também defendeu uma “solução realista” para o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia e voltou a chamar de “genocídio” a ação das tropas de Israel na Faixa de Gaza.

“A decisão de Israel de assumir o controle da Faixa de Gaza e a ameaça de anexação da Cisjordânia requer nossa mais firme condenação. É urgente colocar fim ao genocídio em curso e suspender as ações militares nos territórios palestinos”, afirmou.

COP 30

Lula aproveitou para reiterar o convite de entrada dos países do Brics no Fundo de Florestas Tropicais, que será lançado durante a COP 30, a ser realizada em novembro em Belém (PA). O presidente também quer criar um conselho na ONU voltado ao clima.

“O Brasil convida seus parceiros do Brics a considerar a criação de um Conselho de Mudança do Clima da ONU, que articule diferentes atores, processos e mecanismos que hoje se encontram fragmentados”, disse.