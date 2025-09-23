Em reunião tensa, bancada de oposição escolhe novo líder

Via Blog Saulo Vale: Saiu Doutor Cubano (PSDB) e entrou Cabo Deyvinson (MDB).

A vice-liderança ficou com o vereador Jailson Nogueira (PL).

Participaram da reunião os vereadores Jailson, Dayvsson, Cubano, Plúvia Oliveira (PT) e Marleide Cunha (PT).

O vereador Mazinho do Saci (PL) foi convidado, mas não compareceu.

Tensão

Durante a reunião, houve momentos de tensão.

Membros da bancada manifestaram insatisfação com os posicionamentos do vereador Doutor Cubano, até então líder da oposição.

Os oposicionistas se queixaram da postura de Cubano, que fez um acordo com os governistas para votar, em regime especial de urgência, um projeto tributário, de interesse do Palácio da Resistência, que chegou à Casa Legislativa nesta terça e já foi aprovado no mesmo dia.

Houve queixas também quanto às declarações de Cubano à imprensa, que estaria “pegando leve” com o governo, mesmo sendo líder da oposição.

O vereador garantiu à bancada que vai continuar na oposição.

Mesmo com a garantia, os oposicionistas colocaram em votação e escolheram o novo líder, Cabo Deyvinson, que deve ser apresentado oficialmente ainda nesta semana.

Blog Carol Ribeiro