Em post, Lula cumprimenta novo Papa e deseja continuidade ao legado de Francisco

Presidente também destacou a importância de promover a solidariedade e combater o ódio e a intolerância.

Por Pedro Henrique Gomes, g1 — Brasília

08/05/2025 16h20 Atualizado há uma hora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais nesta quinta-feira (8) para cumprimentar o novo Papa da Igreja Católica, o cardeal norte-americano Robert Prevost, que adotou o nome de Leão XIV. O pontífice foi escolhido para suceder o Papa Francisco.

No post, Lula expressou seu desejo de que o novo Papa dê continuidade às iniciativas promovidas por Francisco, especialmente no que diz respeito à defesa do meio ambiente e ao respeito à diversidade humana.

“Quero cumprimentar o cardeal norte-americano Robert Prevost, escolhido hoje para comandar o destino da Igreja Católica, com o nome de Leão XIV. Desejo que ele dê continuidade ao legado do Papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e pela justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões, e o respeito à diversidade dos seres humanos”, escreveu Lula.

O presidente também destacou a importância de promover a solidariedade e combater o ódio e a intolerância.

“Não precisamos de guerras, ódio e intolerância. Precisamos de mais solidariedade e mais humanismo. Precisamos de amor ao próximo, que é a base dos ensinamentos de Cristo.”

Lula concluiu a mensagem desejando que o novo Papa inspire a construção de um mundo mais justo e pacífico:

“Que o Papa Leão XIV nos abençoe e nos inspire na busca permanente pela construção de um mundo melhor e mais justo.”