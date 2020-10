Em novo projeto, Wesley Safadão lança “Confidencial”

Artista completo e consagrado, Wesley Safadão, um dos maiores nomes do forró, movimenta a indústria da música mais uma vez e lança “Confidencial”, composição de Jhonny Carvalho, Johnata Ramon, Rafael Leal e Rafael Honorato – ouça aqui.

“Confidencial” é o primeiro single do DVD “Safadão Amplificado”, que será lançado pela Som Livre no próximo dia 12 de novembro, em todas as plataformas de streaming. Gravadas em Recife, as imagens dirigidas por Kelson Veras, da Imaginar Filmes, chamam atenção pela estrutura e modernidade do cenário, que traz muitas cores, um paredão de som e iluminação LED impecável – assista aqui.

“A ideia do ‘Safadão Amplificado’ é para levar o nosso forró à todas as caixas de som e amplificar a música brasileira. Escolhemos Confidencial como primeiro single desse projeto, pois ela é uma mistura romântica com safadeza”, declara o cantor.

Wesley Safadão é hoje um dos maiores representantes do forró, Brasil a fora, levando para os quatro cantos do país a alegria do povo nordestino. No YouTube oficial do cantor, são 6 bilhões de visualizações e 12 milhões de inscritos, e nos aplicativos de música são mais de 5,8 milhões de ouvintes mensais.

“Confidencial” – Wesley Safadão

Composição: Jhonny Carvalho, Johnata Ramon, Rafael Leal e Rafael Honorato

Todo mundo tá desconfiando

Que a gente se encontra em segredo

Só porque eu tô te encarando

Só porque você fica sem jeito

Se alguém perguntar

Eu nego até a morte

Que é pra não dar azar

Se é escondido que tá dando sorte

Deixa confidencial

E fica comigo

E fica comigo

Ninguém precisa saber

Que a gente não é só amigos