Em nota , Governo confirma pagamento da primeira parcela do piso da enfermagem

As Secretarias de Estado da Administração (Sead) e da Saúde Pública (Sesap) informam que, nesta segunda-feira (02), foi realizado o processamento do crédito na conta dos servidores referente ao repasse federal da primeira parcela do piso da enfermagem.

Previsto para acontecer no sábado (30), o atraso se deu em virtude de recusa das ordens bancárias geradas pela Sesap na sexta-feira (29), pois se tratava de uma operação especial de transferência de Fundo da Saúde para conta de transferência de pagamento para crédito na conta dos servidores, o que exigia atendimento de Termo de Ajuste de Conduta (TAC), firmado no ano de 2017 entre o Ministério Público Federal e a Controlaria Geral da União.

A fim de prosseguir com a operação, as equipes técnicas do Governo do RN tiveram que adequar permissões no seu sistema de gerenciamento financeiro e contábil junto ao Banco do Brasil. Dessa forma, assegurando o crédito na conta dos servidores.

Natal, 02 de outubro de 2023.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

SECRETARIAS DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA SAÚDE PÚBLICA