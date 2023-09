Em Mossoró, Samba tem apresentações culturais, feira de artesanato e exposições

João Vitor, 18 anos, aluno do 2º período do curso de Ciências Biológicas, adora o Seminário de Ambientação Acadêmica (Samba). “Chegamos nervosos à Universidade e, com o evento, nos sentimos acolhidos”, disse.

Natural de Apodi, ele era um dos alunos que estavam na programação do Samba do Campus Mossoró, na manhã desta terça-feira, 26. Para João, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) é indispensável para o desenvolvimento regional.

Em Mossoró, o seminário ocorre no bloco da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais (Fafic), com uma apresentação institucional no auditório, uma feirinha empreendedora e um palco para apresentação de talentos no pátio. Além disso, no bloco C, há uma exposição de projetos de ensino, pesquisa e extensão de várias faculdades.

Durante a apresentação, os alunos e as alunas presentes conferiram um vídeo institucional e participaram de competições com brindes. O grupo Duo Trombone e Piano, com os músicos Bruno Farias e Joabe Willamys, proporcionaram um momento musical. Farias e Willamys são professores da Escola de Música D’alva Stella Nogueira Freire.

Em sua fala na recepção dos discentes, a reitora Cicília Maia destacou o papel da universidade pública na formação dos filhos e das filhas da classe trabalhadora. “Queremos nossa Instituição cada vez mais vestida de povo”.

A reitora lembrou ainda que este semestre vem no ensejo das comemorações dos 55 anos da Uern e que a programação é intensa para que a Universidade possa chegar ainda mais longe. “Isso é para mostrar que este aqui é o espaço de cada um e de cada uma”, lembrando da missão de fornecer ensino gratuito e de qualidade para as pessoas que mais precisam.

Jezana Hadassa, 21 anos, é um exemplo disso. Natural de Natal, ela veio a Mossoró para realizar o sonho de cursar Pedagogia. Já no 3º período, a aluna ressaltou que o ensino da universidade é tudo aquilo com o qual ela sonhava: “Todo dia eu aprendo coisas novas”.

Por aqui, a programação continua às 13h30 da tarde e às 19h da noite, momentos nos quais os estudantes poderão conhecer a estrutura geral da Uern, bem como projetos de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos em cada campus.