Em Mossoró, Marcha Mundial das Mulheres planeja encontro nacional

No próximo dia 29, a Marcha Mundial das Mulheres (MMM) de Mossoró realizará uma plenária preparatória para o 3º Encontro Nacional da MMM que ocorrerá entre os dias 06 a 09 de julho em Natal.

A plenária municipal será no auditório da Terra Viva, às 17h, da quarta-feira (29). Todas as mulheres interessadas podem participar.

Esse encontro vai reunir militantes da marcha de Mossoró visando a preparação e a mobilização para o evento nacional a partir do debate local.

Participarão mulheres rurais e urbanas, de grupos de base popular, as que estão em sindicatos e organizações da economia solidária.

Primeira vez

É a primeira vez que o encontro nacional da Marcha acontece no Nordeste e logo no Rio Grande do Norte.

A expectativa é reunir mais de 1.000 mulheres de todos os Estados do país. Será um evento de grande porte e de muita importância para o movimento feminista como um todo no Brasil.