Em Mossoró, homem é executado na frente da mulher e do filho

Um homem foi morto na presença da família no bairro Nova Betânia, em Mossoró, Região Oeste do Rio Grande do Norte. De acordo com as câmeras de vigilância do local, a vítima trafegava na Avenida Antônio Vieira de Sá em uma moto na noite de quinta-feira (28), com o filho e a mulher na garupa, quando foi surpreendido por elementos que vinham em dois carros. Na manhã desta sexta-feira (29), a Polícia Militar encontrou um dos veículos utilizados no momento do crime.

O crime aconteceu quando um indivíduo armado saiu de um dos veículos e atirou na vítima que não resistiu e veio a óbito no local. A vítima foi identificada como Fabrício Antônio da Costa Leite, de 21 anos. Os registros das câmeras de vigilância mostram que no momento da execução, a mulher de Fabrício correu do local na tentativa de preservar a vida e segurança do filho do casal, de poucos meses de idade, e entrou em um restaurante próximo ao local do crime.

A Polícia Militar foi acionada ao local do crime e acionou o Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e a Polícia Civil. Segundo a PM, o carro encontrado na manhã desta sexta-feira foi roubado pelos criminosos. O dono do veículo compareceu a Delegacia de Polícia para registrar queixa sobre o roubo.

Ainda, de acordo com a PM, Fabrício Antônio da Costa Leite era suspeito de ter cometido o crime de homicídio. Informações sobre a relação entre a morte da vítima e o caso, no entanto, não foram confirmadas.

Tribuna do Norte