Em Mossoró, 85% dos contribuintes pagaram IPTU à vista

Após o encerramento do prazo para pagamento da cota única do IPTU 2021, a Secretaria Municipal da Fazenda realizou levantamento sobre o percentual de contribuintes que optaram pelo pagamento com desconto de 25%. De acordo com os números apurados pela secretaria, 85% dos contribuintes já estão quites com suas obrigações tributárias no Imposto Predial e Territorial Urbano.

“O número é considerado excelente, levando em consideração, principalmente, o momento que estamos vivendo de pandemia que trouxe consequências econômicas devastadoras para as famílias. Mas é fato que esse alcance no pagamento em cota única se deve a política de incentivo da gestão Allyson Bezerra que garantiu o maior desconto em pagamento de IPTU entre os principais municípios do Nordeste”, destacou o secretário municipal da Fazenda, Ivo Franklin.

O secretário da Fazenda, Ivo Franklin, destaca a política de incentivo da gestão Allyson Bezerra que garantiu o desconto de 25% no pagamento de IPTU. Foto: Célio Duarte / Secom.

Em comparação com o ano anterior o percentual de 2021 se manteve superior. Em 2020, entre 70 a 75% dos contribuintes, pagaram o imposto em uma única parcela. O momento econômico era outro, o vencimento para pagamento aconteceu em período anterior a pandemia e o incentivo foi menor, de apenas 20% de desconto para quem pagasse a cota única.

“A sensibilidade da atual gestão em entender as dificuldades financeiras das famílias foi preponderante na concessão do desconto de 25% que estimulou o pagamento e tornou o IPTU mais barato para quem optou pelo pagamento em cota única. É importante salientar também que o contribuinte mossoroense que não conseguiu pagar a cota única, está realizando o pagamento parcelado do imposto, que será concluído, paulatinamente, até o mês de setembro”, concluiu o secretário.