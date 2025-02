Em mensagem anual, Allyson Bezerra cita construção de novo estádio e de complexo viário em Mossoró

O prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União), fez nesta terça-feira (18) a leitura da mensagem anual na Câmara Municipal. O gestor entrou no primeiro ano da nova gestão, após ser reeleito em 2024.

A leitura da mensagem anual marca o reinício das atividades legislativas na Câmara de Mossoró.

Allyson Bezerra fez um balanço da primeira gestão como prefeito de Mossoró, entre 2021 e 2024, e falou ainda sobre os projetos que pretende realizar na nova gestão, especialmente os do ano de 2025.

Entre os princpais projetos, citou a construção de uma policlínica e de um novo estádio de futebol, a duplicação da ponte do Alto de São Manoel, a construção do Complexo Viário 15 de Março, a conclusão das reformas nos mercados e a convocação de aprovados nos concursos,.

Ele citou ainda a revisão do Plano Diretor para este ano. “Este ano vamos entregar a Mossoró o novo Plano Diretor Municipal, para gerar desenvolvimento urbano e mais emprego na cidade”, disse.

Infraestrutura

O prefeito citou a duplicação das pontes do Alto de São Manoel, com investimento aproximado de R$ 12 milhões.

“A primeira ponte já está entregue, todos vocês já podem passar por ela, é mais mobilidade e segurança para um dos bairros mais movimentados da cidade e a segunda, já quero anunciar, vamos entregá-la antes do Mossoró Cidade Junina para o nosso turista passar e contemplar”, garantiu.

Outra obra citada foi o Complexo Viário 15 de Março, que ligará a BR-110 e à BR-304. O investimento é de R$ 89,3 milhões.

São 8 km de rodovia, uma ponte de 140 metros sobre o Rio Mossoró, além da implantação de ciclovia e calçadão em todo trecho e iluminação em LED.

UBS e Policlínica

O prefeitou falou sobre a entrega de 15 Unidades Básica de Saúde e a conclusão Policlínica no Grande Alto de São Manoel, prevista para o segundo semestre de 2025. O investimento na policlínica é de mais de R$ 10 milhões entre obras e equipamentos.

“A Policlínica será um centro integrado para exames e consultas especializadas, um espaço moderno e completo, onde nossa gente encontrará cardiologistas, oftalmologistas, ortopedistas, endocrinologistas e muitas outras especialidades”, disse.

“As obras seguem avançando, e no segundo semestre de 2025, este sonho será entregue ao povo de Mossoró”, garantiu.

Novo estádio

O gestor falou ainda sobre a abertura de um edital para a escolha de um novo terreno para construção de um novo estádio de futebol no município em março. O prefeito não citou, no entanto, o que pretende fazer com o Nogueirão, estádio municpal interditado desde fevereiro de 2024.

“Construiremos o novo estádio de Mossoró a partir de parceria público-privado, com estrutura para arena e grandes eventos. A construção do novo estádio de Mossoró é um compromisso”, disse.

Concursados

O prefeito anunciou ainda a convocação de concursados. O gestor informou a convocação, ainda nesta semana, de profissionais do concurso de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e outras especialidades para o Centro Especializado em Reabilitação (CER).

Ele disse que os aprovados em outros concursos também serão nomeados.

“Essa semana faremos a convocação de mais 100 aprovados de vários cargos do concurso público de Mossoró. E assim vamos fazer com todos os aprovados dos concursos”, disse.

Mercados

Allyson Bezerra disse ainda o Centro Comercial será concluído até maio. Segundo o gestor, 80 dos 315 boxes foram entregues. O investimento é de R$ 13 milhões.

“Até o mês de maio o Centro Comercial estará completamente entregue para que os turistas que cheguem para o Mossoró Cidade Junina possam comprar nos nossos camelôs”, disse.

Ele citou ainda que o Vuco-Vuco, teve a entrega da maior parte dos boxes, “mas que ainda estamos finalizando as obras de mais boxes para entregar nos próximos meses”.

Sobre os mercados, outros dois pontos citados foram:

Revitalização do Mercado do Bom Jardim;

Reforma da Cobal está em fase final de obras, com previsão de ser entregue até abril

Outras obras citadas

Citou a construção de 75 km de adutoras, com investimento de mais de R$ 8 milhões, levando água para comunidades que por anos sofreram com a seca: Passagem de Pedras, Carmo, Piquiri, Barro Branco, Solidão, Melancias e Sussuarana.

Criação de novas linhas de ônibus na cidade de Mossoró, a começar pela Linha Cidade Oeste, que começará já em março.

Na segurança pública, a implantação de videomonitoramento nas principais avenidas de Mossoró, como Alberto Maranhão, Presidente Dutra e Rio Branco.

Criação de Escritório de Representação em Natal