Em Macaíba, Polícia Civil estoura cativeiro e resgata três pessoas

Policiais civis da 20ª Delegacia de Polícia (DP de Macaíba) estouraram um cativeiro e resgataram três pessoas de extorsão mediante sequestro na madrugada desta quinta-feira (04), no município de Macaíba, na Grande Natal. Um homem, de 22 anos, foi preso em flagrante por extorsão mediante sequestro relâmpago e roubo.

Alesson Nunes foi preso no bairro Nova Descoberta, em Natal, após o recebimento de dinheiro de uma vítima de extorsão mediante sequestro, por meio de PIX. Ele estaria associado a um grupo de pelo menos quatro suspeitos, os quais, na tarde de ontem (03), invadiram uma granja localizada em Lagoa Seca, na zona rural de Macaíba. Após a invasão, o grupo rendeu o caseiro, a doméstica e uma moradora do local, e subtraiu diversos objetos. Eles também fizeram diversos vídeos e fotos, ameaçando as vítimas e dizendo que colocariam fogo no imóvel caso a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não fosse paga pelo proprietário da granja.

A polícia foi acionada e, quando os policiais chegaram ao local do crime, os suspeitos fugiram do local, adentrando em uma área de mata. Eles, porém, foram identificados e estão sendo procurados pela polícia. As vítimas, por sua vez, foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

Segunda prisão

No decorrer da ação, o caseiro da granja, Manoel Francisco Mendonça Dias, 43 anos, também foi preso. Ele tinha em seu desfavor dois mandados de prisão: um de prisão preventiva e outro decorrente de uma condenação por tentativa de homicídio.

Alesson Nunes e Manoel Francisco foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações, de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181.