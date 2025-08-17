Em jogo frenético, Corinthians tropeça contra Bahia no Brasileirão
Tricolor vence por 2 a 1 na Neo Química Arena e segue firme no G4 da competição
CNN Brasil
O Bahia venceu o Corinthians por 2 a 1 neste sábado (16), na Neo Química Arena, em partida marcada por lances polêmicos e muita intensidade, válida pela 20ª rodada do Brasileirão.
O resultado mantém o Tricolor de Aço no G4, agora com 33 pontos, enquanto o Timão permanece com 22, deixando de escapar da parte inferior da tabela.
O primeiro tempo foi eletrizante. Antes dos dois minutos, Michel Araújo acertou um belo chute para abrir o placar para o Bahia. O Corinthians reagiu rapidamente e chegou a empatar com Garro, mas o VAR anulou o lance após toque de mão de Kayke.
O Timão seguiu no ataque e alcançou o empate com Gui Negão, aos 30 minutos, depois de sobra de bola na pequena área e longa revisão da jogada no VAR.
A comemoração, porém, durou pouco. Logo na saída de bola, Kayky foi derrubado por Matheuzinho na área, e o árbitro marcou pênalti. Willian José converteu e devolveu a vantagem ao Bahia. O Corinthians ainda criou boas oportunidades antes do intervalo, mas não conseguiu balançar as redes.
Na etapa final, o ritmo diminuiu. Matheuzinho perdeu chance clara dentro da área, e Talles Magno parou em Ronaldo. Do outro lado, Ademir e Jean Lucas assustaram em contra-ataques, exigindo boas defesas de Hugo Souza.
Com poucos minutos do fim, Talles Magno recebeu chance clara na área, finalizou, mas Ronaldo foi ágil para espalmar uma bola no contrapé e impedir o gol. Assim, o Bahia segurou a pressão até o fim e garantiu três pontos importantes fora de casa.