Em jogo com duas viradas, Guarani vence o ABC em Natal e entra no G-8

O primeiro tempo foi bastante movimentado e debaixo de chuva. O Guarani abriu o placar logo cedo com Kauã Jesus, mas a resposta do ABC foi imediata. Bruno Leite, de cabeça, deixou tudo igual aos seis minutos. Empurrado pela torcida, os donos da casa conseguiram a virada. Após escanteio, o goleiro Andrey falhou, Richardson cabeceou e Kelvi acabou marcando contra na tentativa de salvar em cima da linha. O ABC teve a chance de ampliar em contra-ataque, mas não foi feliz. Para piorar, viu o Guarani empatar aos 44. Isaque chutou de fora da área e Mirandinha completou para as redes no rebote.

Segundo tempo