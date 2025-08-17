Em jogo com duas viradas, Guarani vence o ABC em Natal e entra no G-8
Kauã Jesus, Mirandinha, Raphael e Diego Torres marcam e garantem vitória bugrina no Frasqueirão. ABC se complica no Z-4
Globo Esporte
Em jogo maluco, com direito a duas viradas, o Guarani venceu o ABC por 4 a 3 e entrou no G-8 da Série C do Campeonato Brasileiro. Kauã Jesus, Mirandinha, Raphael e Diego Torres marcaram e garantiram a vitória bugrina em noite chuvosa no Frasqueirão, em Natal. Com o revés, o ABC fica em situação complicada, estacionado no Z-4.
Como ficam?
O Guarani chegou aos 23 pontos e subiu para a sétima posição. Brusque e Ypiranga-RS ainda podem ultrapassar o Bugre ao término da rodada. O ABC vive um drama, na 18ª posição, com 17 pontos. Nas duas últimas rodadas, o Alvinegro encara o Retrô fora de casa e o Itabaiana no Frasqueirão.
Próximos jogos
Na próxima rodada, o ABC encara o Retrô na Arena de Pernambuco, no domingo. O Guarani só joga na segunda-feira, dia 25, quando recebe o Confiança no Brinco de Ouro.
Jejum
O ABC continua sem vencer em casa na Série C. O jejum do Alvinegro como mandante completou cinco meses. A última vitória em casa foi no dia 16 de março, quando bateu o Laguna por 1 a 0, pela semifinal do Campeonato Potiguar.
Primeiro tempo
O primeiro tempo foi bastante movimentado e debaixo de chuva. O Guarani abriu o placar logo cedo com Kauã Jesus, mas a resposta do ABC foi imediata. Bruno Leite, de cabeça, deixou tudo igual aos seis minutos. Empurrado pela torcida, os donos da casa conseguiram a virada. Após escanteio, o goleiro Andrey falhou, Richardson cabeceou e Kelvi acabou marcando contra na tentativa de salvar em cima da linha. O ABC teve a chance de ampliar em contra-ataque, mas não foi feliz. Para piorar, viu o Guarani empatar aos 44. Isaque chutou de fora da área e Mirandinha completou para as redes no rebote.
Segundo tempo
A segunda etapa teve mais emoção. O ABC conseguiu fazer o terceiro com Alisson Taddei, mas a resposta do Guarani foi fulminante. Raphael empatou de cabeça e, aos 27 minutos, Diego Torres acertou um belo chute de fora da área para virar o jogo. Gabriel Silva ainda acertou uma bola no travessão e quase ampliou. Os donos da casa ainda insistiram, lutaram pelo empate, mas sem sucesso.