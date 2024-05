Em fase de conclusão, IERN de Campo Grande será inaugurada em julho

O Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação de Campo Grande será inaugurado em julho, mês em que o município celebra sua padroeira, Nossa Senhora Sant’Ana. O anúncio foi feito pela governadora Fátima Bezerra durante visita de inspeção às obras da unidade, que é vinculada à 11ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (Direc).

Foi a terceira agenda na área da educação, cumprida pela governadora no Oeste. A primeira foi a assinatura da ordem de serviço, no valor de R$ 4,9 milhões, para reforma geral do Centro de Educação Eliseu Viana, em Mossoró; a segunda, na Escola Estadual em Tempo Integral Doutor José Fernandes de Melo, em Pau dos Ferros, também em reforma.

A área de abrangência do IERN de Campo Grande são os municípios do Médio Oeste que, juntos, têm 39,2 mil habitantes, universo que aumenta para 60 mil se incluir a vizinha Caraúbas, localizada na Chapada do Apodi.

“Ao longo do tempo, plantamos muitas sementes aqui, voltadas para o desenvolvimento do município e da região. Agora, esta do IERN, que entregaremos em julho, é a maior das conquistas”, disse Fátima, que aproveitou a visita para prestar homenagem ao padre das causas sociais, o holandês Peter Marinus Maria Neefs, padre Pedro Neffs, pároco da Matriz de Sant’Ana, em Campo Grande nos anos 1980.

Para Fátima, uma escola com o padrão dos IERNs desperta o interesse dos jovens pelos estudos. Feliz por estar na quadra da escola, o pequeno Francisco Odivan, de seis anos, disse à governadora que iria estudar para ser policial federal.

O prefeito Francisco Eufrásio de Melo, conhecido como Neném de Nenca, lembrou que muitos não acreditaram quando o anúncio foi feito, dois anos atrás. “Mas a escola está aqui. Terá o mesmo padrão das que estudei em Natal, a Escola Técnica Federal e a UFRN.”

Cursos Técnicos

Município que começou a ser colonizado nas primeiras décadas do Século 18 e que recebeu o nome de Campo Grande em referência às extensas campinas, preservou nesse tempo todo a vocação agropastoril.

O curso Técnico de Agroecologia integrado ao ensino médio, escolhido pela comunidade para ser ministrado a partir de 2025, está vinculado a esse potencial econômico. Também está em sintonia com as práticas da agricultura sustentável, com introdução de novas tecnologias na área rural. O outro curso escolhido é o de Técnico em Administração.

“Inicialmente o curso vai ser agroecologia, mas se amanhã for manutenção em energia eólica, técnico em mineração, em mecânica, se for rede de computadores, não haverá problema: já temos estrutura para isso”, disse a governadora.

Assim que for inaugurado, o IERN de Campo Grande vai disponibilizar para a população o curso subsequente de informática com duas turmas de 40 estudantes. O investimento total é de R$ 14 milhões.

A arquitetura dos IERNs é comum a todas as unidades. São 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório multiuso, refeitório, quadra esportiva e ambientes de convivência. Também são dotados de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, e estação de tratamento de esgotos.

Escola em Tempo Integral

Antes da visita ao IERN de Campo Grande, a governadora visitou as obras de reforma da Escola Estadual em Tempo Integral Doutor José Fernandes de Melo, na cidade de Pau dos Ferros, onde estão sendo investidos R$ 3,3 milhões. A escola atende atualmente a 474 estudantes que cursam o Ensino Médio e os anos iniciais do Ensino Fundamental.

Fundada em 1951, a escola é considerada de grande importância para a região, tendo em vista que é a única Escola de Ensino Médio que oferta a Educação em Tempo Integral, desde 2017.

Nesses 73 anos, a escola passou apenas por reparos de pequeno porte na estrutura física, não tendo recebido ainda uma obra significativa, como a que está sendo feita agora, com a construção de um ginásio de esporte padrão MEC, construção de refeitório para atender ao público integral, construção de três novos banheiros, além da preservação dos demais espaços físicos, como sala de aula, biblioteca, sala dos professores, auditório e laboratório de informática.

O diretor Daniel Joca Nascimento disse que a escola nunca tinha passado por uma ampla reforma. “É uma grande obra que deixará nossa escola no padrão IERN.”