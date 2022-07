Em estado crítico, Touros tem 182 pessoas sem casa após chuvas

Touros, cidade do interior do Rio Grande do Norte, é um dos municípios em estado crítico devido às chuvas recorrentes. Ao todo, são 2.085 pessoas afetadas, 182 desalojadas, ou seja, abrigadas em casas de parentes, e 40 domicílios em estado de risco.

Não é possível mensurar os pontos de alagamentos, devido à extensão do problema. Os dados são referentes ao dia 7 e tendem a aumentar devido às chuvas dessa sexta-feira (8). A cidade se encontra em estado de calamidade pública.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Touros, Everton Xavier, equipes das secretarias de Obras, Assistência Social, Educação, Saúde e municípios vizinhos estão trabalhando para resolverem a situação. Tem-se feito, também, a retirada das famílias que se encontram em domicílios em estado crítico.

Tribuna do Norte