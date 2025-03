Em dois anos, cai o número de beneficiários do Bolsa Família no RN

Em dois anos, o número de beneficiários do Programa Bolsa Família no Rio Grande do Norte caiu cerca de 2,6%. Por outro lado, o número de pessoas empregadas com carteira assinada cresceu 11,6% no estado.

Os dados consultados pelo g1 RN são da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do governo federal.

Segundo o painel de monitoramento do programa Bolsa Família, em março de 2023 o estado contava com 511.164 famílias no programa, que recebiam, em média, R$ 660,28 mensais.

Em março deste ano, o número de famílias beneficiadas foi de 497.791. O valor médio pago às famílias é de R$ 659,18.

Antes de reduzir, o número de potiguares no programa cresceu em 2023, chegando a 515.115 famílias em setembro daquele ano. Desde então o número passou a cair, com leves variações de alta.

O estado começou janeiro de 2025 com 495.077 famílias beneficiárias, o menor número na série desde 2023.

No mesmo período, no mesmo período o número de pessoas contratadas com carteira assinada aumentou no Rio Grande do Norte.

Segundo o último levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o estado tinha um “estoque” de 535.417 empregos com carteira assinada em janeiro de 2025, enquanto que em março de 2023, o número de pessoas contratadas no estado era de 479.474.

Em dezembro de 2023, o estado tinha mais beneficiários do Bolsa Família que pessoas contratadas com carteira assinada.

O número de empregados, no entanto, não leva em conta os servidores públicos, empresários e autônomos, por exemplo.

Além do aumento do emprego, o governo federal anunciou que cancelou 4,1 milhões de benefícios, em todo o país, por fraudes ou irregularidades no Bolsa Família e CadÚnico, entre 2023 e 2024.