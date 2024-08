Em disputa forte com Biles, Rebeca Andrade ganha a prata no individual geral em Paris

Rebeca Andrade conquistou sua quarta medalha na história das Olimpíadas, nesta quinta-feira (1), ao ficar com a prata na final do individual geral feminino da ginástica artística em Paris 2024. O ouro foi para Simone Biles, lenda da ginástica;

Rebeca e Biles travaram uma disputa intensa até o último aparelho, o solo. A brasileira chegou a ficar na liderança da disputa na Bercy Arena, mas foi superada nos dois aparelhos finais: a trave e o solo.

A nota acumulada de Biles foi de 59.131, enquanto Rebeca ficou com 57.932. O bronze também foi para os Estados Unidos, com Suni Lee, que teve nota final de 56.465. Outra brasileira na prova, Flávia Saraiva ficou na 9ª posição.

Como foi a disputa entre Rebeca Andrade e Simone Biles

As adversárias estavam no mesmo sexteto de execução na final, e, na primeira rotação, em sequência: Rebeca Andrade era a antepenúltima e Simone Biles fechava a série.

No salto, especialidade de ambas, a norte-americana foi melhor. Com uma nota de partida mais alta, ela tirou 15.766, uma nota altíssima. Logo antes, Rebeca, que também brilhou, mas ficou com 15.100.

O duelo acabou virando nas barras assimétricas, quando Biles cometeu um erro e tirou 13.733, enquanto a brasileira cravou 14.666, uma nota acima do que ela havia feito na fase de classificação. Rebeca, então, assumiu a liderança por 0.266 de diferença.

Na trave, a ordem inverteu, e Simone Biles abriu cravando uma nota 14.566, recuperando o moral após o erro nas barras. Rebeca, por sua vez, recebeu uma nota de 14.133, e ficou apenas 0.166 atrás da norte-americana.

No aparelho final, o solo, Rebeca Andrade foi antes de Biles e tirou 14.033 por conta de um passo para fora do tablado. A prata já estava garantida, e foi confirmada com a nota 15.066 de Biles.