Em conjunto, chefes das Forças Armadas anunciam demissão

Nesta terça-feira, 30, o Ministério da Defesa informou que os três chefes das Forças Armadas pediram demissão em conjunto e serão substituídos do posto. A decisão foi tomada após reunião com Walter Braga Netto, o novo Ministro da Defesa, que assumiu o lugar do general Fernando Azevedo e Silva. Com a demissão, deixam os comandos do Exército o general Edson Pujol, da Aeronáutica Antonio Carlos Moretti, e da Marinha Ilques Barbosa Júnior.

Além de inédito na história do Brasil, a renúncia conjunta dos comandantes das Forças Armadas é uma resposta à demissão do ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, decidida nesta segunda-feira, 29, pelo presidente Jair Bolsonaro. A saída de Pujol era esperada entre o meio militar, mas havia dúvidas em relação aos chefes da Aeronáutica e Marinha.

Em nota curta, Azevedo e Silva destacou “preservei as Forças Armadas como instituições de Estado”. Pessoas próximas ao ex-ministro comentaram que a relação dele com Bolsonaro foi se desgastando ao tentar manter os militares da ativa distantes do governo. Sua demissão foi interpretada como uma forma do Planalto conseguir mais influência nas Forças Armadas.