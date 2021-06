Em carta, população cobra da governadora reparação da estrada que liga Grossos à comunidade da Barra

Cansada de esperar e vendo a cada dia piorar o acesso à Barra, principal acesso ao distrito da cidade de Grossos, populares estão divulgando uma carta à governadora Fátima Bezerra onde cobram providência. A iniciativa partiu do poeta, cantor e compositor grossense Geová Costa, que diz se sente bastante prejudicado, sendo que trabalha no município cearense de Icapuí e tem que transitar frequentemente pela via.

Segue carta na íntegra:

UM TRECHO NA CONTRA MÃO

O trecho de Grossos a Barra, da rodovia Dehom Caenga, é a imagem perfeita do descaso e da insensibilidade do poder público do Estado do RN. Desenha-se um cartão postal que só tem nos proporcionado vergonha, revolta, prejuízos e frustrações.

Como alguém pretende nos visitar, desfrutar do nosso acervo turístico, tendo como recompensa o desmonte de sua condução no momento que trafega de Barra a Grossos? Essa realidade contraria qualquer discurso do Governo que tenta expressar o propósito de fomentar o turismo na nossa cidade e Região, transformando o entusiasmo da gestão pública em palavras inconsistentes e vazias!

Diante dessa situação, somos possuídos de muita revolta e vergonha, por assistir a insatisfação dos nossos munícipes e, consequentemente, daqueles que pretendem nos visitar, justamente por alegar inviável o seu propósito pelas péssimas condições das estradas.

Frustrado, sim! por acreditar que não se deve retribuir toda a receptividade, carinho e apoio político eleitoral da nossa gente com ingratidão e desrespeito. Já assistimos três(03) iniciativas de restauração do trecho a qual me refiro, mas, todas elas, ficaram no meio do caminho…Ou melhor: à beira dos buracos. Assim como, todos os usuários, frequentemente, ficam dentro deles (os buracos)!

A senhora, governadora, teve uma votação expressiva e histórica em nosso município, uma conquista jamais alcançada por uma candidato(a) de esquerda concorrendo ao governo do Estado do RN! Só pra refrescar a memória, na votação do 2° turno, a senhora teve 3.800 votos, correspondendo 65,17% de todos os votos válidos apurados na cidade. Espero que um dia, quando regressar a Grossos, venha por essa mesma trilha que tanto suplicamos a vossa atenção.

Mas, com a consciência tranquila de que, mesmo atrasada, consiga assegurar o acesso seguro para toda sua comitiva e pra todos nós que continuaremos a desfrutá-la; peça desculpas pela indiferença aos nossos problemas e agradeça pela nossa expressão popular, regada de esperança e resistência refletida nas urnas aos seus ideais políticos que, com certeza, vão ao encontro das nossas aspirações!

Saudação revolucionária!