Larissa Rosado no XVI Congresso Nacional do PSB

A ex-deputada estadual Larissa Rosado, presidente do Diretório Regional do PSB no Rio Grande do Norte encontra-se em Brasília, liderando comitiva de vinte potiguares que participam do XVI Congresso Nacional, no Centro de Eventos e Convenções Brasil 2.

Com o tema central “Brasil: Potência Criativa e Sustentável”, o congresso debate, entre 30 de maio e 1º de junho, a conjuntura política, o desenvolvimento sustentável, comunicação, política internacional, indústria criativa e enfrentamento das desigualdades sociais.

Em entrevista concedida à FM98, em Natal, Larissa Rosado explicou que, ontem, participou de reuniões com grupos temáticos, como Negritude, Igualdade Racial, Inclusão sindical. Comemorou-se ainda os 15 anos do PSB Mulher, com a recondução da pernambucana Dora Pires, Na eleição para a presidência nacional do segmento, foi reconduzida a pernambucana Dora Pires, Secretária Nacional de Mulheres do PSB à presidência do PSB Mulher.

Larissa informou que amanhã, domingo, será o grande momento da convenção, com a eleição de João Campos, atual prefeito do Recife, para a presidência do PSB. Substituirá a Carlos Siqueira que ocupa essa posição há mais de 10 anos e que assumirá a presidência da Fundação João Mangabeira.

Sobre a permanência do vice-presidente Geraldo Alkmin como candidato à reeleição ao lado de Lula, Larissa disse acreditar ser ponto pacífico a reivindicação do partido.

Depois de reunir-se com o prefeito João Campos e com o deputado federal Pedro Campos, a impressão de Larissa é que o partido continuará defendendo suas tradições, mas com um novo estilo. Com João Campos, haverá uma nova energia, com ampliação do partido em todo país.

João Campos disse da necessidade de olhar para além dos muros do partido. Talvez, inspirado no Papa Francisco, que desde o começo do seu pontificado, sempre incentivou construir pontes, não muros, o novo presidente do PSB quer construir pontes para o enfrentamento aos problemas do Brasil.

Na entrevista, Larissa ainda respondeu a questionamentos sobre política estadual, coligações e candidaturas. Reafirmou o apoio ao nome do candidato a governador a ser apresentado pela governadora Fátima Bezerra e admitiu a possibilidade de disputar uma cadeira de deputado federal nas eleições de 2026.