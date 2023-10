Governador em exercício e Tebet discutem Novo PAC para o RN

O governador em exercício Walter Alves anunciou nesta quinta-feira (05), em Brasília (DF), que o lançamento oficial do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3) no Rio Grande do Norte está agendado para o próximo dia 16 de outubro, em Natal. O evento vai contar com a presença do ministro Rui Costa, da Casa Civil.

Durante compromisso oficial na tarde desta quinta-feira, Walter Alves cumpriu agenda com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, para discutir temas de interesse do Rio Grande do Norte. A pauta incluiu projetos em andamento e o investimento em grandes obras no Estado.

Após o encontro, o governador em exercício destacou o investimento de aproximadamente R$ 45 bilhões destinado ao Rio Grande do Norte através do PAC-3. Segundo ele, o lançamento oficial do programa, marcado para o dia 16 de outubro, representa uma oportunidade significativa para o fortalecimento da infraestrutura do estado.

“Conversamos sobre investimentos e o que pode ser feito para grandes obras no Rio Grande do Norte. A ministra Simone Tebet, como sempre, mostrou-se solícita. Estamos dando continuidade ao trabalho do Governo do Estado, e da governadora Fátima Bezerra, para lutarmos por benefícios”, disse o governador em exercício do Rio Grande do Norte.

Além disso, o encontro abordou questões relacionadas ao programa “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) e outros projetos em andamento no estado.

NOVO PAC

Lançado em 8 de agosto deste ano pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Novo PAC representa um investimento de R$ 45,1 bilhões no Rio Grande do Norte. Os recursos serão utilizados em obras e serviços em todo o território potiguar.

Os recursos do Novo PAC vão garantir as obras para o Projeto de Integração do Rio São Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste (Ramal do Apodi). Além disso, o dinheiro será utilizado para concluir o Projeto Seridó, que tem como principal objetivo garantir a segurança hídrica de 24 municípios do Rio Grande do Norte.

Os recursos também serão utilizados para concluir as obras da Barragem de Oiticica, em Jucurutu, reservatório que integra o Complexo Oiticica. Atualmente, a obra da barragem está 92% concluída.

Outro projeto que vai receber recursos do PAC é o do Porto Indústria-Verde, em Caiçara do Norte, a aproximadamente de 160 km de Natal. O empreendimento vai permitir a exploração da energia eólica offshore (no mar) e a produção de outros produtos ligados às energias renováveis, como o Hidrogênio Verde (H2V).

Além disso, o Rio Grande do Norte vai receber recursos para a duplicação e adequação de capacidade da BR-304. A rodovia permite a conectividade com todo o sistema rodoviário estadual e o acesso a todas as regiões do Estado.

Também faz parte dos projetos o Hospital de Trauma do Estado. O objetivo é atender demandas de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. A unidade será construída entre os municípios de Natal e Parnamirim.

Por fim, o Novo PAC vai custear os serviços do Programa RN CONECTADO, que prevê a consolidação de infraestrutura básica necessária para a expansão da rede de fibra óptica no território estadual. A meta é implantar rede que atenderá integralmente todo o estado, abrangendo mais de 34% da população, totalizando um alcance de 3,3 milhões de pessoas.