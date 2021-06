Em assembleia servidores municipais decidem votar Parada de Advertência na próxima terça-feira (08)

Após várias reuniões, mas pouquíssimos avanços práticos, os servidores públicos municipais avaliarão em assembleia virtual na próxima terça-feira (08), às 15h, a realização de uma Parada de Advertência.

A decisão foi tomada em uma assembleia virtual da Educação na manhã desta sexta-feira (04), que também deliberou que uma campanha será lançada nas redes sociais cobrando respeito aos servidores de um modo geral diante de tantas demandas reprimidas e de tamanha falta de objetividade nas decisões por parte do Executivo mossoroense. A hashtag #EiPrefeitoRespeiteOServidor será adotada pelos servidores em várias plataformas virtuais com cobranças de suas demandas específicas.

“Precisamos que a gestão saia do discurso e traga para a prática a valorização que tanto tem pregado. Já estamos há seis meses de diálogo, mas só diálogo sem ações concretas não resolve os muitos problemas dos servidores públicos municipais. Já demos tempo de sobra para que posicionamentos mais diretos fossem tomados, mas até agora não avançamos.” Avalia a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.

A assembleia virtual do dia 08 será para os servidores gerais e se dará após mais uma reunião da diretoria do Sindiserpum com a secretaria de Administração da Prefeitura que acontecerá na própria terça pela manhã.

“Precisamos sair desta reunião com alguma coisa definida para o servidor, que já esperou demais. Caso contrário há sim, a possibilidade de ser definida uma parada de advertência no mesmo dia”. Conclui Eliete.